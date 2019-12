Milan, per Bennacer nessun cambiamento: parola di Stefano Pioli

ULTIME NEWS MILAN – In settimana si sono accavallate diverse voci che volevano Ismael Bennacer decentrato sulla posizione di mezzala rispetto a quella di regista. Secondo alcune indiscrezioni la volontà del Milan era chiara, e cioè di emulare quello che l’algerino fa con regolarità con la sua Nazionale. E’ in quella posizione che Bennacer ha ricevuto il premio come miglior giocatore della Coppa d’Africa. Per questo motivo la scelta pareva essere tutto tranne che azzardata.

A stroncare il tutto da subito, però, è stato Stefano Pioli. In occasione della conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Milan, l’allenatore rossonero, interrogato su tale possibilità, non ha esitato a rispedire al mittente la suggestione. Non ci sono dubbi per Pioli: Bennacer è un regista e da lì non si muove. L’ex Empoli ha dimostrato una crescita costante e cambiargli zona di competenza potrebbe essere controproducente. L’ex tecnico della Fiorentina lo sa e punta a sfruttare le caratteristiche di un giocatore che ha ancora tantissimi margini di miglioramento.

Bennacer arriva da un campionato splendido con la maglia dell’Empoli. Nonostante la retrocessione in Serie B, il numero 4 rossonero si è fatto notare per tutte quelle qualità che al Milan sta iniziando a dimostrare. A parte il piccolo passo indietro con il Sassuolo, Bennacer si è finora distinto per doti sia difensive che offensive. La sua predisposizione alla verticalizzazione e alla giocata non semplice non oscurano la sua bravura ad essere, contemporaneamente, un grande recupera palloni.

Considerando il complesso dunque, Stefano Pioli non ha intenzione di rischiare una mossa che potrebbe ritorcersi contro di lui. Bennacer sta facendo bene da regista e non diventerà la prossima mezzala del Milan: il diktat è assolutamente chiaro. Si era parlato di Nemanja Matic per il centrocampo del Milan. L’operazione però è in salita, continua a leggere >>>

