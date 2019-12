Pioli: “Bennacer mezzala? No, sta facendo bene da regista”

ULTIME NEWS MILAN – E’ stato uno degli argomenti di questa settimana: il possibile spostamento di Ismael Bennacer da regista a mezzala. Stefano Pioli in conferenza stampa ha risposto su questa possibile soluzione per l’algerino: “Bennacer? In questo momento penso che la sua posizione sia regista, sta facendo bene, ma penso possa crescere ancora di più. In quel ruolo devi vedere prima sia in difesa che in costruzione. Ha grandi motivazione e stiamo lavorando. Mi aspetto una crescita importante, ha le qualità”. L’allenatore si è espresso anche sul possibile impiego dal primo minuto di Rafael Leao, continua a leggere >>>

