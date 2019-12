Calciomercato Milan – Haaland e Matic, prevale pessimismo: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Una classifica da migliorare per cercare di arrivare almeno in Europa League. Per fare questo il Milan ha bisogno di un intervento sul mercato a gennaio. In questo senso, Erling Braut Haaland e Nemanja Matic sono due dei nomi che sono stati accostati al Diavolo nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ è però molto difficile che il loro passaggio in rossonero possa concretizzarsi.

Per quanto riguarda Haaland l’affare è del tutto impossibile: “Haaland è un giocatore che il Milan aveva considerato – afferma Manuele Baiocchini – per cui erano state chieste informazioni dato che è un giocatore che piace. L’affare però è troppo dispendioso per le casse del Milan, che tra l’altro è sotto l’occhio del fair play finanziario. 30 milioni di clausola, commissioni altissime come i 15 milioni richiesti da Raiola, rendono impossibile l’affare.

Mentre Matic, a causa della sua età (32 anni), è un nome fuori dalle logiche della società. Il Milan, infatti, ha intenzione di fare uno strappo alla regola solo per Zlatan Ibrahimovic. Rientra nelle logiche di mercato rossonere il nuovo nome emerso per la difesa, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android