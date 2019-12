Milan, Ibrahimovic può cambiarti: ecco i moduli possibili con lo svedese

Ibrahimovic-Milan, pronti per il secondo capitolo. L’arrivo dello svedese è ormai cosa fatta, ma il suo approdo dovrebbe avvenire non prima del 2 gennaio. L’attaccante non gioca una partita ufficiale da fine ottobre e dovrà quindi ritrovare la migliore condizione fisica per dare ai rossoneri quello che cercano. Una volta pronto, Ibrahimovic si prenderà sulle spalle il peso dell’attacco rossonero, ma bisognerà vedere in che modo lo farà. Sono infatti molti i moduli di gioco sfruttabili con la sua presenza: eccoli nel dettaglio.

