Calciomercato Milan – Koch, futuro in Italia? Gol e skills (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Robin Koch è tra i difensori più in crescita della Bundesliga. E il suo nome è spuntato in questi giorni anche in ottica Milan. Attualmente gioca nel Friburgo, ma il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021. Dunque questa estate potrebbe dire addio al club tedesco e provare una nuova avventura.

Conosciamo meglio, dunque, Robin Koch. Difensore centrale classe 1996, il prossimo luglio compirà 24 anni. Nato a Kaiserslautern, in Germania, ha cominciato a muovere i primi passi con il calcio proprio nelle giovanili della sua città. Nell’estate 2017 il salto di categoria, passato per 4 milioni di euro al Friburgo. Alto 192 cm, piede destro. Il difensore tedesco è nel mirino di molti club, non solo il Milan: c’è anche il Napoli sulle sue tracce, e nel gennaio scorso era forte l’interesse del Benfica.

In questa stagione ha collezionato 26 presenze tra Bundesliga (24) e Coppa DFB. Ha segnato anche due gol, uno per competizione. Ha giocato sempre da titolare da inizio stagione, saltando una sola partita per un raffreddore lo scorso febbraio. In 7 partite su 24 giocate in campionato, ha ricoperto anche il ruolo di mediano davanti la difesa: proprio nell’ultima sfida giocata in quel ruolo, ha segnato il primo gol in campionato.

Koch è già nel giro della nazionale maggiore. Ha fatto il suo esordio con la Germania lo scorso ottobre 2019, sin qui ha collezionato 2 presenze, e poteva già far parte dei convocati per Euro 2020. Stupisce anche il numero di cartellini gialli subiti in stagione: soltanto 3 in 26 partite, e nessun rosso. Il suo valore, secondo i colleghi di Transfermarkt, al momento è di 18 milioni di euro.

Questo quanto dichiarato da Koch ai microfoni dei colleghi della Bild: “So che ci sono tanti top club interessati a me in giro per l’Europa. È chiaro che io voglia fare il passo successivo per la mia carriera. Ovviamente quando ci sono offerte importanti ci pensi. Ma ho ancora un contratto con il Friburgo fino al 2021, quindi sarà il club a decidere come procedere

Potrebbe essere il partner futuro di Alessio Romagnoli? Il Milan ci pensa, e studia nuovi potenziali rinforzi per la prossima stagione, anche se prima c’è da chiarire chi potrà essere l’allenatore a guidarli. Che sia ancora Stefano Pioli, Ralf Rangnick, o altri, non è ancora noto. Ma i nomi accostati ai rossoneri in questi ultimi giorni proseguono, ecco un resoconto aggiornato >>>

