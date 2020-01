Ibrahimovic mascotte? Tutt’altro: lo svedese è super motivato

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente tornato. E ovviamente lo ha fatto alla sua maniera. In conferenza stampa questa mattina a Casa Milan, l’attaccante svedese ha colpito tutti per la grande voglia, energia ed entusiasmo con cui ha contagiato tutto l’ambiente rossonero. All’esterno degli uffici di via Aldo Rossi circa 3000 tifosi rossoneri accorsi per un saluto, una foto, un ricordo della leggenda svedese. Ma Ibrahimovic, nel corso dei circa 45 minuti di conferenza, ci ha tenuto a sottolineare più volte un concetto molto importante e che al momento è forse l’aspetto che più incuriosisce del suo ritorno: come sta Zlatan? Riuscirà a rendere ancora al top?

Dubbi e incertezze che ti toglieremo dalla testa solamente quando il nuovo numero 21 del Milan scenderà in campo e dimostrerà o meno di essere all’altezza del campionato italiano dopo due stagioni trascorse in MLS, non certo il massimo torneo al mondo per competitività. Ibra, però, ha specificato più volte che non è tornato per fare la mascotte o l’uomo immagine. Queste cose non fanno per lui. Sul piatto aveva molte offerte, come ha rivelato lo svedese, ma alla fine il cuore e il senso della grande sfida hanno prevalso rispetto al Dio denaro.

“Sto bene, mi sono allenato – ha detto Ibrahimovic -, l’unica cosa è che non ho toccato il pallone per due mesi, ma quella è la meno importante per me. Secondo me sono pronto”, ha risposto fiero Zlatan alle domande dei giornalisti. Il Milan è casa sua e l’amore coi tifosi è reciproco, ma guai a chi pensa che sia venuto qua per fare la mascotte: “Finché sono attivo mi piace giocare. Sei mesi sono importanti per capire se sto bene e posso dare risultati, altrimenti non sto qua tanto per stare, non mi interessa. Mi dà tanta adrenalina e sfida riuscire a stare al massimo livello. Voglio portare risultati al club”. Queste, invece, le parole rilasciate in esclusiva a Sky Sport al termine della gara>>>

