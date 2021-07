Italia-Inghilterra, Inzaghi: “Immobile decisivo, Jorginho è da Pallone d’Oro”

Inzaghi, allenatore e giocatore ex Milan, ha parlato di Italia-Inghilterra di domani, finale degli Europei 2021. Le sue parole.

Domani si giocherà Italia-Inghilterra, finale degli Europei 2021, e Filippo Inzaghi, ex allenatore e giocatore del Milan e oggi allenatore del Brescia, ne ha parlato. In rossonero ha vinto tutto, ma anche in Nazionale non ha fatto male: un Mondiale e molte finali giocate. Ai microfoni della Gazzetta, ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 che ha lasciato i rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono convinto che la finale la deciderà Immobile. Penso che Jorginho sia da Pallone d'Oro. C'è da dire che i meriti sono di Mancini, è stato bravissimo fin dall'inizio. Donnarumma è un top mondo, mi dispiace di doverlo vedere al PSG".