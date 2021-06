Malore per Eriksen in Danimarca-Finlandia, il giocatore è sveglio!

Bruttissime immagini durante Danimarca-Finlandia: Christian Eriksen si è accasciato dopo aver accusato un malore. Aggiornamenti in corso

Attimi di terrore in corso nel match tra Danimarca e Finlandia. Il centrocampista dell'Inter, Christian Eriksen, si è accasciato a terra dopo un malore e ha ricevuto subito un massaggio cardiaco. Il trequartista dell'Inter è rimasto a terra diversi minuti, attorniato dai suoi compagni di squadra mentre riceveva le cure del caso. Lacrime in campo e sugli spalti, le immagini sono davvero terrificanti. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.