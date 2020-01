Calciomercato Milan – Ibrahimovic highlander: ma che fanno i suoi ex compagni?

CALCIOMERCATO MILAN – A 38 anni suonati (lo scorso 3 ottobre 2019), Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese, ha deciso di far ritorno al Milan, club in cui aveva già giocato dal 2010 al 2012, per rimettersi in gioco ad alti livelli dopo le ultime due annate trascorse nella Major League Soccer (MLS) con i Los Angeles Galaxy.

Fu un bel biennio, quello, per Ibrahimovic in rossonero: fu caratterizzato da 56 gol in 85 gare, di cui 42 in Serie A, e dalla conquista, sotto la conduzione tecnica di Massimiliano Allegri, di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana nel 2011. Ma, ad oggi, cosa è rimasto di quel periodo? Quanti degli ex compagni di squadra di Ibrahimovic dell’epoca giocano ancora, magari anche a buon livello?

Di quelle due rose, nei campionati europei, sono rimasti in attività Thiago Silva, classe 1984, che fu ceduto con lui al PSG nell’estate 2012; Sokratis Papastathopoulous, classe 1988, oggi all’Arsenal dopo aver giocato con Werder Brema e Borussia Dortmund; poi Kevin-Prince Boateng, classe 1987, anch’egli passato attraverso un ritorno al Milan, oggi in forza alla Fiorentina. Gioca, invece, in Turchia, nelle fila dell’Istanbul Başakşehir l’attaccante brasiliano Robinho, classe 1984, che giunse in rossonero con Ibrahimovic proprio nell’agosto 2010.

Militano in Olanda, nell’Utrecht, il centrocampista Urby Emanuelson, classe 1986 e nell’Heracles l’altro centrocampista, il tedesco Alexander Merkel, classe 1992; in Spagna, nell’Espanyol, gioca invece il terzino sinistro Didac Vilà, classe 1989. Addirittura in Finlandia si disimpegna, nelle fila del Rovaniemi, il terzino sinistro nigeriano Taye Taiwo, classe 1985, mentre giocano nella Serie B italiana gli attaccanti Giacomo Beretta, classe 1992, all’Ascoli, e Maxi López, classe 1984, che indossa la maglia del Crotone.

Infine, altri due i calciatori in attività, ma lontano dall’Europa. Si tratta di Alexandre Pato, classe 1990, il quale, dopo varie esperienze in Inghilterra, Brasile e Cina (Tianjin Quanjian), oggi milita nel San Paolo e Stephan El Shaarawy, che la scorsa estate ha lasciato la Roma per giocare nella Chinese Super League con la maglia dello Shanghai Shenhua. Sono, al contrario, ufficialmente ancora in attività, ma svincolati, Rodney Strasser (classe 1990), Mathieu Flamini (1984), l’amico Ignazio Abate (1986), Nnamdi Oduamadi (1990), Sulley Muntari (1984) e Djamel Mesbah (1984).

Sono, infine, addirittura 23 i calciatori del biennio 2010-2012 del Milan, compagni di squadra di Ibrahimovic, che hanno appeso le scarpette al chiodo. Molti di questi, oggi, fanno gli allenatori. Non giocano più a calcio, infatti, Marco Amelia, Mark van Bommel, Oguchi Onyewu, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Massimo Oddo, Marek Jankulovski, Gianluca Zambrotta, Andrea Pirlo, Marco Borriello, Massimo Ambrosini, Daniele Bonera, Flavio Roma, Christian Abbiati, Nicola Legrottaglie, Mario Yepes, Luca Antonini, Ronaldinho, Antonio Cassano, Philippe Mexès ed Antonio Nocerino.

