Calciomercato Milan – I numeri di Ibrahimovic nel suo primo biennio rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha pubblicato numeri, dati e statistiche del primo biennio rossonero di Zlatan Ibrahimovic, che, nella serata di venerdì, è stato annunciato, nuovamente, come giocatore del Milan dopo il periodo trascorso dal 2010 al 2012.

Ibrahimovic, ha ricordato la ‘rosea‘, ha realizzato 56 gol complessivi in 85 gare disputate, fin qui, per il Diavolo (81 quelle da titolare). Delle 56 reti rossonere, 15 sono giunte su calcio di rigore. Con Ibrahimovic in campo, oltretutto, quel Milan vinse 47 delle 85 partite in questione. 22 pareggi e 16 sconfitte a completare il quadro; 148 gol segnati, 77 gol subiti.

Ibrahimovic, in quel periodo, con il Milan ha vinto uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana, entrambi nel 2011, e, la stagione successiva, 2011-2012, conquistò anche il titolo di capocannoniere della Serie A con 28 gol, bissando, quindi, il successo già ottenuto quando giocava nell’Inter (stagione 2008-2009, con 25 reti).

Della ritrovata vena offensiva nel nostro campionato, intanto, ha parlato l'ex tecnico rossonero Alberto Zaccheroni:

