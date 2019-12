Serie A ricca di gol, Zaccheroni: “Conseguenza di un cambio di mentalità”

NEWS SERIE A – Secondo quanto ricordato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il campionato di Serie A vive una nuova era dell’oro. Nel massimo torneo nazionale, infatti, sono state già segnate 490 reti (con Lazio-Verona ancora da recuperare …) in 17 giornate: un felice cambio di rotta rispetto l’epoca recente, anche rispetto la stagione 2018-2019, quando, allo stesso punto della stagione, i gol erano stati 451.

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan che ha vinto lo Scudetto nel 1999, ha fornito la sua chiave di lettura sulla situazione: “Si è segnato di più e quindi si è anche incassato di più. È una conseguenza di un cambio di mentalità. Si tende a portare più uomini nella metà campo dell’avversario, si prendono rischi maggiori. Una volta guardavamo poco l’estero, oggi ne siamo influenzati. In Serie A c’è un giusto mix tra il palleggio spagnolo e l’intensità della Premier League“. Il campionato con più reti, ha concluso il ‘CorSera‘, fu quello della stagione 1949-1950, dove vennero realizzati 1265 gol; l’anno seguente, 1950-1951, si scese a 1195. Da allora, non è più stato lo stesso.

Nel 1949-1950 il record di reti in una sola stagione fu del Milan, con 118 gol. Questo campionato, in proiezione, potrebbe diventare il terzo più denso di reti di sempre ma appare molto difficile che l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, 43 gol in 17 gare, possa insidiare il record di quel Milan, quello del trio svedese Gre-No-Li. Intanto, andiamo a vedere chi sono gli stakanovisti di queste prime 17 giornate di campionato … continua a leggere >>>

