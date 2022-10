Milan-Sampdoria 2-1, Serie A Femminile: terza vittoria consecutiva! | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Sampdoria, partita della 5^ giornata della Serie A Femminile 2022-2023. La diretta testuale della gara delle Rossonere

Enrico Ianuario

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo rossonere e blucerchiate per Milan-Sampdoria. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Ganz e Cincotta:

16:24 - 1 ott Triplice fischio! Milan batte Sampdoria 2-1 in rimonta! Gol iniziale di Baldi, poi la doppietta di Asllani consente alle rossonere di conquistare la terza vittoria consecutiva! Grazie per aver seguito insieme a noi Milan-Sampdoria! 90' 16:19 - 1 ott Quattro minuti di recupero. 88' 16:18 - 1 ott Sostituzione per la Sampdoria. Entra Seghir, esce Giordano. 86' 16:15 - 1 ott Occasione per il Milan! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il tiro al volo di Mesjasz viene salvato sulla linea di porta! Ancora una volta Milan vicino al terzo gol! 80' 16:10 - 1 ott Sostituzione per la Samdporia. Entra l'ex Conc, fuori Re. 79' 16:09 - 1 ott Brutto fallo di Oliviero su Thrige. Giallo per la calciatrice della Sampdoria. 77 16:06 - 1 ott Sostituzione per il Milan. Fuori Adami, dentro Mascarello. 76' 16:05 - 1 ott Cross insidioso di Oliviero. Grande presa in uscita di Giuliani che blocca il pallone. 70' 16:00 - 1 ott Sostituzione per il Milan. Entra Piemonte, esce Thomas. 67' 15:57 - 1 ott Doppia sostituzione per la Sampdoria. Entrano Sedeno e Oliviero, escono Tarenzi e Baldi. 65' 15:55 - 1 ott Occasione per il Milan! E' un assedio quello delle rossonere. Thomas viene lanciata in profondità e calcia sul primo palo. Brava Sundsf a bloccare la sfera. 61' 15:51 - 1 ott Occasione per il Milan! Thrige entra in area di rigore saltando un difensore della Samp. Il suo tiro però non è angolatissimo e Sundsf riesce a parare! Ancora un'altra occasione per le rossonere. 56' 15:46 - 1 ott Tiro debole di Giordiano facilmente parato da Giuliani. 51' 15:41 - 1 ott Occasione per il Milan! Cross dalla sinistra di Thrige, pallone che arriva dalle parti di Dubcova. Tiro al volo della centrocampista rossonera: provvidenziale una deviazione in angolo da parte di una calciatrice della Samp sulla linea di porta. Milan vicino al 3-1! 48' 15:37 - 1 ott GOL DEL MILAN! Tiro cross dalla destra di Dubcova che trova la zampata di Asllani, posizionata sul secondo palo. Milan in vantaggio, doppietta per la svedese! 47' 15:36 - 1 ott Occasione per il Milan. Scambio tra Adami e Thomas, ma il tiro della centrocampista rossonera è debole. Facile parata per Sundsf. 15:34 - 1 ott Inizia la ripresa con un cambio nella Sampdoria. Entra Regazzoli, esce Fallico. 15:18 - 1 ott Finisce il primo tempo. 1-1 il parziale: gol di Baldi e Asllani. 45' 15:17 - 1 ott Un minuto di recupero. 44' 15:17 - 1 ott Occasione per la Sampdoria. Calcio di punizione battuto benissimo da Rincon: attenta Giuliani a smanacciare in angolo. 43' 15:16 - 1 ott Primo giallo della gara. Gago manda al bar Bergamaschi, la quale trattiene la blucerchiata. Inevitabile l'ammonizione. 40' 15:13 - 1 ott Occasione per la Sampdoria. Gago viene lanciata in profondità e brucia sulla corsa Fusetti. L'attaccante blucerchiata, però, calcia male e Giuliani para facilmente e fa ripartire subito l'azione che si conclude con un'occasione per Thomas! 38' 15:11 - 1 ott Occasione per il Milan! Bell'azione delle rossonere che sicuramente stanno creando molto di più rispetto alle avversarie. Dubcova trova la sfera dal limite: il suo tiro è forte ma centrale. 37' 15:10 - 1 ott Riparte in contropiede la Sampdoria con Gago. Bravissima Mesjasz a recuperare e a subire anche fallo. Punizione per le rossonere. 31' 15:04 - 1 ott Occasione per la Sampdoria. Tarenzi lanciata in profondità prova a colpire subito al volo, complice l'uscita di Giuliani. Brava il portiere del Milan ad allontanare in angolo. 29' 15:02 - 1 ott Cross dalla sinistra di Thrige insidioso: attenta il portiere della Samp che blocca la sfera. 24' 14:57 - 1 ott Occasione per il Milan! Stop a seguire di Asllani che poi mette una palla rasoterra verso il centro dell'area. Thomas non ci arriva per un soffio, forse è stata anche sbilanciata un po' troppo dalla marcatura difensiva. Buon Milan. 21' 14:54 - 1 ott Occasione per il Milan! Scambio ravvicinato e dentro l'area di rigore tra Asllani e Bergamaschi. La svedese calcia forte sul primo palo, attenta Sundsf a mettere in angolo. Dalla bandierina, le rossonere non creano un'occasione pericolosa. 20' 14:52 - 1 ott Tiro dalla distanza di Fusetti. Pallone debole e centrale, facile presa per Sundsf. 17' 14:50 - 1 ott Thomas tenta la rovesciata, ma colpisce l'avversaria. Fallo, punizione per la Samp che può respirare. 12' 14:45 - 1 ott Occasione per il Milan. Corsa centrale per Greta Adami che prova la botta dalla distanza. Blocca la sfera il portiere della Samp. 6' 14:39 - 1 ott GOL DEL MILAN! Cross dalla destra di Bergamaschi che trova Asllani. Tiro di destro al volo ad anticipare il difensore avversario, gran bel gol! 1-1 dopo appena sei minuti. 3' 14:40 - 1 ott Gol della Sampdoria. Strepitoso gol di Baldi. Sombrero su Mesjasz, altro sombrero su Giuliani ed è facile il tocco in porta per la centrocampista blucerchiata. Veramente un gol incredibile. 2' 14:34 - 1 ott Cross di Gago con la palla che termina docile tra le braccia di Giuliani. 14:31 - 1 ott Inizia la partita tra Milan e Sampdoria!

MILAN (3-5-2): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Bergamaschi, Grimshaw, Adami, K. Dubcova, Thrige; Thomas, Asllani. A disposizione: Babb, Beka, Mascarello, Carage, Vigilucci, Piemonte, Dubcova M., Tucceri Cimini, Cesarini. Allenatore Ganz.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Sundsf; Panzeri, Pettenuzzo, Spinelli, Giordano; Fallico, Re, Baldi; Rincón; Tarenzi, Gago. A disposizione: Tampieri, Conc, Cuschieri, Seghir, De Rita, Cedeno, Regazzoli, Oliviero, Pisani. Allenatore: Cincotta.

La sfida Milan-Sampdoria di Serie A Femminile sarà diretta dall'arbitro Marco Saia di Palermo, assistito da Khaled Bahri di Sassari e Marco Belsanti di Bari. Il quarto uomo sarà Paolo Di Carlo di Pescara.

Nella passata stagione, Rossonere e blucerchiate si sono affrontate due volte al 'Vismara'. A gennaio, 4-0 del Milan sulla Sampdoria in Serie A Femminile; a febbraio, 4-1, sempre del Milan sulla Samp, questa volta nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile.

La Sampdoria Women, allenata da Antonio Cincotta, invece, si trova al momento al terzo posto in classifica in campionato, con 9 punti, frutto di 3 vittorie ed una sconfitta in 4 partite disputate.

Il Milan Femminile, allenato da Maurizio Ganz, si trova attualmente al quinto posto in classifica in campionato, con 6 punti, frutto di 2 vittorie ed altrettante sconfitte in 4 partite giocate.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Vismara', dove tra poco, alle ore 14:30, si disputerà Milan-Sampdoria, partita della 5^ giornata della Serie A Femminile 2022-2023. Restate con noi per il LIVE testuale del match delle Rossonere, per non perdervi neanche un'azione in diretta! Milan, ha parlato Krunic: ecco la sua intervista integrale >>>