Milan-Atalanta Primavera 3-0: fine primo tempo | LIVE NEWS

Primi cinque minuti al piccolo trotto per le due squadre. Fase di studio

Il Milan inizia a prendere campo e prova a far male alla difesa dell'Atalanta. Episodio dubbio in area di rigore dei nerazzurri: ci poteva stare il rigore su Gala

RADDOPPIO DEL MILAN!! L'azione parte ancora da Scotti, passa da Alesi, che allarga a Bozzolan. Il terzino sinistro crossa basso per Lazetic che, sotto misura, non può sbagliare

Occasione per l'Atalanta: Stabile prova il diagonale che non va molto lontano dal palo di Nava

Milan vicinissimo al 3-0! Scotti ancora protagonista con un'imbucata fantastica per Zeroli, che però non riesce ad angolare e sbatte contro Pardel

ARRIVA IL 3-0!! Palla sporca che arriva a Lazetic, che controlla benissimo e piazza sul palo lontano. Tutto troppo facile per il Milan

Atalanta vicina al gol. Colpo di testa in area dei bergamaschi parato da Nava con qualche brivido

