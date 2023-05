Derby Milan-Inter, Pioli: “Domani se Rafael Leao sta bene gioca” | LIVE NEWS

+++ Derby Milan-Inter, Pioli in conferenza LIVE +++

Se lo spirito di Rio Ave può essere utile: "Sì, lo spirito non è mai venuto meno. Non possiamo però contare solo su quello. Dobbiamo aggiungere la qualità".

Sul rischio di perdere Rafael Leao a lungo: "Vado a letto tranquillo stasera, saranno Rafael Leao e il dottore a dirmi le condizioni. Se sta bene è convocato, se non sta bene no".

Se era la semifinale più difficile che potesse capitare o la più bella come atmosfera: "La più difficile sicuramente perché è una semifinale. Però anche bellissima da preparare e vivere. Ho trasmesso alla squadra determinazione, ma anche felicità. Poi sappiamo che domani dobbiamo dare più del massimo per ottenere un risultato importantissimo. È però la prima tappa, si gioca su 180 minuti, bisogna considerarlo".

Se l'Inter è favorita, cosa deve fare il Milan per superare la differenza: "Per gli altri è favorita. Noi pensiamo di poter eliminare chiunque. Ce la giochiamo".

Cosa richiede ai giocatori: "Parliamo di Champions League e in questa competizione non abbiamo avuto alti e bassi. Vogliamo conquistare una finale di Champions League, cosa che non ci è mai successa. Ambizione al massimo".

Se il test di domani su Rafael Leao è finalizzato a capire se può partire titolare: "Se è positivo può giocare, sennò non può giocare né dall'inizio né in corso. Preferivo anticipare di un giorno, ma abbiamo giocato sabato".

Come mai Saelemaekers è migliorato a sinistra: "L'ho usato spesso a sinistra in allenamento avendo usato Brahim Diaz a destra. Nei doppi ruoli finiva lì. Si è espresso bene, sa andare incontro e in profondità e ha un buon tiro quando rientra".

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 14:30, si terrà la conferenza stampa di Stefano Pioli, tecnico rossonero, che presenterà i temi principali di Milan-Inter, il derby di andata delle semifinali di Champions League. Restate con noi per il LIVE testuale della conferenza di Pioli: non perdetevi neanche una dichiarazione in diretta del mister!