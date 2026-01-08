Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti.
calciomercato
Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors: accordo con Maignan | LIVE
Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord). Nelle ultime ore di mercato via Bennacer, Okafor e Zeroli (prestiti a Marsiglia, Napoli e Monza), con l'arrivo di Joao Felix, Riccardo Sottil e Warren Bondo!
Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.
Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera continua il suo lavoro anche per il rinnovo del capitano del Diavolo Mike Maignan. Accordo trovato secondo quanto riportato da 'Tuttosport'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare delle voci sul rinnovo di Maignan e Coppola. Ecco le sue parole su 'YouTube'
Calciomercato Milan, non solo gennaio, il club potrebbe pensare anche all'estate. Occhio alle opportunità a zero anche per il centrocampo. Ecco il clamoroso nome
Le notizie sul mercato del Milan del 8 gennaio 2026.
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Nicals Fullkrug (a, West Ham).
CESSIONI: nessuna.
OBIETTIVI: Arizala (d), Kostic (a), Chérif (a), Rayan (a), Disasi (d), Sule (d), Gatti (d), Souza (d).
© RIPRODUZIONE RISERVATA