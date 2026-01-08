Calciomercato Milan, Tare ci prova per Gomez. E spunta anche Murillo

Calciomercato Milan, Igli Tare a lavoro per il difensore. Occhi in Premier League: oltre a Gomez e Disasi spunta Murillo. Le ultime novità da Calciomercato.com
Come scrive Calciomercato.com, Igli Tare avrebbe fatto un nuovo tentativo per Joe Gomez, per rinforzare la difesa del Milan. Al momento il Liverpool non avrebbe aperto alla cessione, con il direttore sportivo che spererebbe di trovare nel giocatore un alleato importante. Alex Disasi del Chelsea sarebbe stato proposto negli scorsi giorni a Tare. Secondo il sito specializzato Massimiliano Allegri avrebbe dato un parere positivo, ma non sarebbe la prima scelta del Milan.
Sempre in Premier League ci sarebbe un'altra opzione per il calciomercato del Milan: si parla di Murillo del Nottingham Forest, che sarebbe l'ultima idea di Tare per la difesa rossonera. Il brasiliano piacerebbe molto al direttore sportivo rossonero anche se non ci sarebbe al momento una vera e propria trattativa.