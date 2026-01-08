Calciomercato Milan, Tare ci prova per Gomez. E spunta anche Murillo

Come scrive Calciomercato.com, Igli Tare avrebbe fatto un nuovo tentativo per Joe Gomez, per rinforzare la difesa del Milan. Al momento il Liverpool non avrebbe aperto alla cessione, con il direttore sportivo che spererebbe di trovare nel giocatore un alleato importante. Alex Disasi del Chelsea sarebbe stato proposto negli scorsi giorni a Tare. Secondo il sito specializzato Massimiliano Allegri avrebbe dato un parere positivo, ma non sarebbe la prima scelta del Milan.