Calciomercato Milan, Coppola piace a tutti. E occhio anche a Gatti

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano nella propria ricerca di un nuovo difensore da aggiungere alla rosa di Massimiliano Allegri. Piacciono Gatti e Coppola. Le ultime da 'Tuttosport'
Il Milan continua a cercare un possibile nuovo difensore da aggiungere alla rosa di Massimiliano Allegri. Come scrive 'Tuttosport' l’opzione primaria sarebbe quella di cercare un prestito con diritto di riscatto con il Diavolo che potrebbe attendere le occasioni da qui fino al termine della sessione di calciomercato. Secondo il quotidiano Diego Coppola avrebbe il gradimento di tutti in casa Milan, ma il Brighton, proprietario del cartellino del difensore, dovrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto.
Sull'ex Verona, si legge, ci sarebbe altri club italiano, ma la priorità del difensore sarebbe appunto il Milan. Da capire anche se nei prossimi giorni possa tornare di moda il nome di Federico Gatti della Juventus. Potrebbe dipendere dalle scelte di Luciano Spalletti per la sua difesa.