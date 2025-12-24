Calciomercato Milan, difensore cercasi: costo e numeri di Gomez

Quindi Allegri, che si aspettava Leoni, è stato ripagato con ... Koni De Winter. Mentre il baby prodigio del Parma sceglieva infatti di accettare la corte del Liverpool, il Milan, per metà della cifra ricavata dalla partenza di Thiaw, ha chiuso con il difensore del Genoa. Cresciuto nella Juventus e lanciato in Champions League proprio da Allegri qualche anno prima. La difesa, però, numericamente non era ancora a posto e sul finire di agosto il Diavolo ha accelerato per Manuel Akanji del Manchester City.

Iniziale approccio con lo svizzero che, poi, ha scelto l'Inter perché ha voluto continuare a disputare la Champions, competizione da cui il Diavolo in questa stagione è escluso. Furlani e Tare hanno quindi trattato con il Liverpool per Joe Gomez, classe 1997, duttile difensore inglese capace di giocare da centrale e da terzino. Trovando rapidamente l'accordo con il club della Merseyside sulla base di 15 milioni di euro e con il giocatore sul contratto. Un quadriennale da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. A quel punto, però, proprio nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, con Gomez pronto a prendere l'aereo per arrivare a Milano e svolgere le visite mediche con il Milan, il dietrofront del Liverpool.

Quasi tutto fatto, poi lo stop dei 'Reds'. Ma a gennaio ... — I 'Reds', infatti, non riuscendo a chiudere con il Crystal Palace l'arrivo di Marc Guéhi, non hanno concesso il via libera a Gomez, bloccandone la partenza. Il giocatore, dunque, è rimasto a disposizione del manager olandese Arne Slot e il Milan è andato a prendere il giovane e inesperto David Odogu dal Wolfsburg. Un promettente classe 2006 che non ha praticamente mai giocato da quando è arrivato. Troppo acerbo. Ad Allegri serve altro. Motivo per cui, nella finestra invernale di calciomercato, potrebbero riaprirsi i negoziati con il Liverpool per Gomez.

Anche perché, in questa prima parte dell'annata, di certo non ha giocato tanto. Appena 509' diluiti in 12 presenze tra Champions League, Premier League e Coppa di Lega. Poi perché, con un contratto in scadenza tra 18 mesi (30 giugno 2027), ora il Milan potrebbe ottenerlo a condizioni economiche ancor più favorevoli rispetto alla scorsa stagione. A titolo definitivo per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, o, addirittura, con la formula del prestito con diritto di riscatto. La stagione horror del Liverpool, attualmente al 10° posto in campionato e fuori da ogni competizione europea per la prossima annata, potrebbe fungere da incentivo all'esodo per il calciatore britannico.