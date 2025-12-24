Il Milan potrebbe pensare anche ad alcuni giocatori in scadenza a giugno 2026. Il club potrebbe essere sempre alla ricerca delle occasioni per cercare di rinforzare la rosa al massimo per le prossime stagioni. Quale modo migliore se non puntare sui giocatori che potrebbero arrivare gratis dal punto di vista del cartellino? Pensiamo ad esempio alla difesa, dove il Milan potrebbe essere alla ricerca del tassello perfetto per completare il reparto. Ecco alcuni giocatori in scadenza a giugno 2026 che potrebbero essere molto interessanti per il club. PROSSIMA SCHEDA>>>
Calciomercato Milan, difensori in scadenza nel 2026: ecco le opportunità
Calciomercato Milan, non solo gennaio, il club potrebbe pensare anche all'estate. Tante le opportunità a parametro zero: ecco alcuni nomi per la difesa