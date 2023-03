Quote Tottenham-Milan: i pronostici sul passaggio ai quarti di Champions

Le quote di Tottenham-Milan a confronto. Il pronostico degli esperti di scommesse su questa partita di Champions League: i favoriti sono..

Matteo Ronchetti

Una qualificazione ai quarti di finale, da portare a casa dopo 11 anni e una vittoria maturata a San Siro da difendere con le unghie e con i denti. La squadra di Pioli ha due risultati su tre per avanzare in Champions, ma a Londra sarà una battaglia contro gli uomini di Conte che alternano buone prestazioni a cadute preoccupanti.

GLI ULTIMI RISULTATI — Momento non facile per il Tottenham. Gli Spurs hanno perso 1-0 in casa dei Wolves nell’ultimo turno di campionato, mentre quattro giorni prima sono stati eliminati negli ottavi di finale di FA Cup in casa dello Sheffield (seconda forza del Championship) per 1-0. E pensare che nelle due giornate precedenti gli uomini di Antonio Conte hanno vinto due derby londinesi: 2-0 al West Ham e identico risultato contro il Chelsea. Insomma, una montagna russa per i “Whites” che non riescono a dare continuità ai risultati in questa stagione. Dall’altra parte il Milan ha riassaporato il gusto della sconfitta: a Firenze, meneghini battuti 2-1 e così la striscia di tre gare senza ko (quattro se contiamo anche la gara di andata di Champions) si è chiusa. Caduto il muro difensivo dei rossoneri, ma la sensazione che a Firenze la testa di Giroud e compagni fosse già a questo snodo cruciale della Coppa. Vincere significherebbe entrare fra le prime otto d’Europa e incassare tanto denaro per la società. Resta il fatto che il Milan va a segno da cinque gare di fila, con una sola partita dove il Diavolo ha segnato più una rete: il 2-0 all’Atalanta.

I PRECEDENTI TOTTENHAM-MILAN — Come riporta Oddschecker si giocherà per la sesta volta in Europa. All’andata primo storico successo degli uomini di Pioli che non avevano mai vinto contro i rivali. Il bilancio si completa con due pareggi e altrettanti successi inglesi. In casa degli Spurs, meneghini mai vincenti, con un pareggio e una sconfitta. I sette volte campioni d’Europa sembrano soffrire il Mal di Inghilterra: una sola vittoria in 21 trasferte, con 7 pareggi e 13 sconfitte. L’unico successo risale al 2005 in casa del Manchester United. La formazione di Conte sembra allergica alle sfide interne nella fase a scontri diretti, considerando che ha perso in Champions ben quattro delle ultime sei giocate davanti al pubblico amico.

LE QUOTE DI TOTTENHAM MILAN — Come rileva Oddschecker in Tottenham – Milan, i favori del pronostico pendono dalle parte degli inglesi. In lavagna il segno 1 lo troviamo a 2.00 su StarCasinò Bet, con Sportbet e Novibet in scia rispettivamente a 1.99 e 1.98. Passiamo al segno X che varia tra 3.62 di Netbet e 3.45 di Pokerstars, con Betway a 3.60. Un successo del Milan acquista nettamente valore. Il 2 paga 3.90 su Sisal, Snai, Goldbet, Betfair e Planetwin, con bet365 che si attesta a 3.80. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 non trova il gradimento degli operatori. La quota si ingrossa a 1.95 su Better e Starcasinò, con l’Under 2.5 che scende a 1.80 su Planetwin, con bet365 a 1.78. Il segno Goal è leggermente favorito, come dimostrano le lavagne di Starcasinò Bet e Betfair, rispettivamente a 1.80 e 1.87. Il No-Goal invece varia fra 1.96 di Planetwin e 1.97 di Snai. Infine, per il Primo Marcatore Harry Kane ovviamente favorito fra gli inglesi a 4.40 su Sisal, con Son a 7 su Starcasinò Bet. In casa Milan, Giroud si accende a 9.20 su Snai, con Leao a 10 su bet365.