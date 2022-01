Calciomercato Milan – Chi è Nathan Ake: ruolo, stipendio e skills (VIDEO)

Nella serata di ieri sera, Gianluca Di Marzio ha parlato di un interesse da parte del Milan nei confronti di Nathan Ake. I rossoneri, come ormai è noto a chiunque, sono alla ricerca di un difensore: che sia lui il rinforzo per Pioli di questa sessione invernale di mercato? Scopriamo meglio chi è il calciatore in questione.