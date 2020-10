Calciomercato Milan, chi è Jordi Escobar: skills e giocate (Video)

ECCO CHI E’ JORDI ESCOBAR

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Salva Gomis, giornalista di Radio Esport 914 Valencia, Jordi Escobar, attaccante classe 2002 delle giovanili del Valencia, è stato ceduto al Milan. Punta centrale del Valencia, è uno dei tanti talenti della cantera delle “Taronges” che era finito nel mirino dei più importanti club di Premier League. Il club spagnolo dovrebbe ricevere 2.5 milioni di euro con i bonus. Il giocatore in questa stagione sarà mandato in prestito al Groningen in Olanda, dove avrà la possibilità di giocare con continuità e proseguire il proprio processo di crescita e maturazione calcistica. Tuttavia, il giornalista spagnolo riporta come il suo passaggio al club olandese sia ancora tutto in via definizione, dal momento che anche una squadra spagnola sarebbe interessata all’attaccante.

Le caratteristiche

Jordi Escobar è un attaccante centrale di quasi 190 centimetri. Molto fisico, ma anche rapido e veloce nelle movenze. Classico centravanti moderno che fa della tecnica e della prestanza fisica i suoi maggiori punti di forza. Con la prima squadra del Valencia non ha ancora esordito, va ricordato che è un classe 2002, e per ora con la squadra B ha segnato 6 reti in 27 partite, di cui in 3 in UEFA Youth League.