Calciomercato Milan, Ceccarini: 'Suzuki, Diavolo in corsa. Si aspetta ...'

Suzuki il futuro della porta del Milan? Ceccarini: “Diavolo aspetta di capire quali …”

Calciomercato Milan, Maignan potrebbe essere all'ultima stagione con la maglia rossonera. Voci insistenti su Suzuki del Parma. Le novità da Niccolò Ceccarini
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan potrebbe presto pensare a il futuro in porta: sul possibile rinnovo di Maignan non ci sono novità e il portiere rossonero potrebbe lasciare il Diavolo a parametro zero a fine stagione. Per questo la dirigenza del Milan dovrà pensare a possibili piani b se Maignan non dovesse restare con un prolungamento contrattuale. Sono già tantissimi i nomi che si fanno intorno al Milan.

Calciomercato Milan, obiettivo Suzuki per la porta

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato anche di questo tema nel suo pezzo sul mercato per 'Tuttomercatoweb': "La questione relativa al rinnovo per ora non registra passi avanti e quindi ecco che i rossoneri si stanno guardando intorno per valutate quale potrebbe essere l’alternativa migliore". Così sulla questione Maignan.

Ceccarini va dritto su Suzuki: "Il Parma sa bene che la prossima estate sarà difficile trattenerlo in virtù del fatto che le sirene di mercato sono sempre più forti. In Italia c’è anche l’Inter ma all’estero un pensiero ce lo sta facendo anche il Chelsea. Il Milan è in corsa anche se aspetta di capire quali potrebbero essere i margini di manovra e le richieste del Parma".

