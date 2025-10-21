Suzuki, per 'Tuttosport', ha le idee chiare sul suo futuro: andrà via da Parma solamente per una big che gli assicuri il posto da titolare. Nel 2023 ha detto di no al Manchester United, che pure gli offriva uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione, per il ruolo di secondo portiere; in estate, per lui, ci ha provato il West Ham con 20 milioni di euro per il suo cartellino, ma il Parma ha fatto resistenza. In estate ci riuscirà?