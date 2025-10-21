Pianeta Milan
Suzuki e Maignan, destini incrociati: quale portiere per il Milan? Tutti gli scenari

Zion Suzuki, classe 2002, portiere giapponese del Parma, piace al Milan per il calciomercato estivo 2026 nel caso in cui non dovesse rinnovare il suo contratto Mike Maignan. Occhio, però, anche ad un altro club sulle tracce del ducale
'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Zion Suzuki, classe 2002, portiere giapponese del Parma che può diventare un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Il destino dell'ex Sint-Truiden può incrociarsi, però, con quello di Mike Maignan.

Calciomercato Milan, piace Suzuki. Tutto dipende da Maignan

Il portiere francese del Milan, classe 1995, è infatti in scadenza di contratto con il Milan e, ad oggi, non si parla per lui ancora di rinnovo. Nel mirino del Chelsea sin dalla scorsa estate di calciomercato, Maignan potrebbe finire ai 'Blues' nella prossima a parametro zero.

In quel caso, il Diavolo potrebbe dare l'assalto a Suzuki: domenica pomeriggio, al 'Ferraris' di Genova, per Genoa-Parma, partita in cui l'estremo difensore nipponico ha parato un calcio di rigore a Maxwel Cornet nel recupero, c'era uno scout dei rossoneri per seguirlo dal vivo.

Il giapponese nel mirino anche del solito Chelsea

Se, però, il Milan, alla fine, trovasse un accordo per la permanenza di 'Magic Mike', ecco che Suzuki potrebbe finire proprio al Chelsea, che lo ha inserito nella sua lista di potenziali obiettivi. Pare che possa esserci, sabato, un emissario dei londinesi per seguirlo nel match dei ducali contro il Como.

Milan primo anche grazie alle 'Allegrate': i quattro punti cardine del lavoro del mister

Suzuki, per 'Tuttosport', ha le idee chiare sul suo futuro: andrà via da Parma solamente per una big che gli assicuri il posto da titolare. Nel 2023 ha detto di no al Manchester United, che pure gli offriva uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione, per il ruolo di secondo portiere; in estate, per lui, ci ha provato il West Ham con 20 milioni di euro per il suo cartellino, ma il Parma ha fatto resistenza. In estate ci riuscirà?

