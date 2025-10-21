In quel caso, il Diavolo potrebbe dare l'assalto a Suzuki: domenica pomeriggio, al 'Ferraris' di Genova, per Genoa-Parma, partita in cui l'estremo difensore nipponico ha parato un calcio di rigore a Maxwel Cornet nel recupero, c'era uno scout dei rossoneri per seguirlo dal vivo.
Il giapponese nel mirino anche del solito Chelsea—
Se, però, il Milan, alla fine, trovasse un accordo per la permanenza di 'Magic Mike', ecco che Suzuki potrebbe finire proprio al Chelsea, che lo ha inserito nella sua lista di potenziali obiettivi. Pare che possa esserci, sabato, un emissario dei londinesi per seguirlo nel match dei ducali contro il Como.
LEGGI ANCHE: Milan primo anche grazie alle ‘Allegrate’: i quattro punti cardine del lavoro del mister >>>
Suzuki, per 'Tuttosport', ha le idee chiare sul suo futuro: andrà via da Parma solamente per una big che gli assicuri il posto da titolare. Nel 2023 ha detto di no al Manchester United, che pure gli offriva uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione, per il ruolo di secondo portiere; in estate, per lui, ci ha provato il West Ham con 20 milioni di euro per il suo cartellino, ma il Parma ha fatto resistenza. In estate ci riuscirà?
© RIPRODUZIONE RISERVATA