Progetto Milan Futuro: primo contratto da pro per il classe 2009 Angelicchio

Il Milan ha lavorato molto nella scorsa sessione di calciomercato. Tanti arrivi e tante partenze; si parla di 10 nuovi giocatori a Milanello e cessioni importanti come quelle di Theo, Reijnders e Thiaw. Gli occhi di Tare e delle dirigenza rossonera sono sempre vigili anche sui talenti per il presente e il futuro del club. Per questo c'è il progetto Milan Futuro: primo obiettivo la crescita dei talenti in casa rossonera fino all'arrivo in prima squadra con il miglioramento costante. In questi mesi sono arrivati nuovi giocatori e tante firme importanti per il futuro del club. Mattia Angelicchio, mediano classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Ecco il comunicato ufficiale del club.