Progetto Milan Futuro: primo contratto da pro per il classe 2009 Angelicchio

Continua il progetto Milan Futuro per i rossoneri. Altra firma importante: primo contratto professionista per il classe 2009 Mattia Angelicchio. Il comunicato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan ha lavorato molto nella scorsa sessione di calciomercato. Tanti arrivi e tante partenze; si parla di 10 nuovi giocatori  a Milanello e cessioni importanti come quelle di Theo, Reijnders e Thiaw. Gli occhi di Tare e delle dirigenza rossonera sono sempre vigili anche sui talenti per il presente e il futuro del club. Per questo c'è il progetto Milan Futuro: primo obiettivo la crescita dei talenti in casa rossonera fino all'arrivo in prima squadra con il miglioramento costante. In questi mesi sono arrivati nuovi giocatori e tante firme importanti per il futuro del club. Mattia Angelicchio, mediano classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Ecco il comunicato ufficiale del club.

Progetto Milan Futuro, firma per Angelicchio

(fonte: acmilan.com) - AC Milan comunica che Mattia Angelicchio ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Il centrocampista, classe 2009 e da dieci stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

