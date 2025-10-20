Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto anche sul mercato del Milan: altri contatti per il possibile rinnovo di Fikayo Tomori. Il ruolo di Allegri e non solo

"Tomori è in trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Ci sono stati altri contatti tra le parti". Il giornalista Matteo Moretto fa il punto sul mercato rossonero e in particolare sul difensore inglese. "L'intenzione del Milan è rinnovare Tomori, il giocatore dà la priorità ai rossoneri. Le dinamiche anche grazie ad Allegri sono cambiate, c'è più sintonia. C'è unità di vedute tra le parti. Contatti anche recenti per il rinnovo di Tomori".