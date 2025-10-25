Calciomercato Milan, Ceccarini: 'Demiral in lista. C'è un'altra occasione'

Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato. Il Milan potrebbe pensare a qualche rinforzo specialmente in tre reparti. In questa prima parte di stagione sembrerebbe chiaro di come il Diavolo abbia bisogno di almeno un attaccante di peso, di un difensore che possa fare respirare Gabbia e di un'alternativa esperto a Saelemaekers sugli esterni. Per quanto riguarda la difesa, si stanno facendo molto nomi in questo periodo.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Occasioni a zero in difesa? Il Milan sul mercato punta Demiral e un altro nome clamoroso
CALCIOMERCATO MILAN
Occasioni a zero in difesa? Il Milan sul mercato punta Demiral e un altro nome clamoroso
Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato anche delle possibili mosse del Milan sul calciomercato. In difesa Demiral e non solo. Spunta un nome clamoroso
Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato anche delle possibili mosse del Milan in difesa nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb'. Il Diavolo potrebbe cercare occasioni a parametro zero: "Sul fronte della difesa la ricerca continua. La società rossonera valuta anche possibili parametri zero, ovvero giocatori che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Nella lunga lista va sicuramente aggiunto anche Demiral, attualmente in forza all’Al-Ahli".
LEGGI ANCHE: Un punto che potrebbe pesare: errori, ma il Milan con il Pisa può anche sorridere. Athekame ...>>>
Non solo l'ex Juventus: "Tra le possibili occasioni c’è anche Upamecano del Bayern Monaco, che piace anche l’Inter".
© RIPRODUZIONE RISERVATA