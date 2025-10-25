Calciomercato Milan, Ceccarini: 'Demiral in lista. C'è un'altra occasione'

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato anche delle possibili mosse del Milan sul calciomercato. In difesa Demiral e non solo. Spunta un nome clamoroso

Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato. Il Milan potrebbe pensare a qualche rinforzo specialmente in tre reparti. In questa prima parte di stagione sembrerebbe chiaro di come il Diavolo abbia bisogno di almeno un attaccante di peso, di un difensore che possa fare respirare Gabbia e di un'alternativa esperto a Saelemaekers sugli esterni. Per quanto riguarda la difesa, si stanno facendo molto nomi in questo periodo.