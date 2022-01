Raimondi: “Il Milan lavora per Tanganga. Pellegri, riscatto vicino” | News

Claudio Raimondi, noto giornalista sportivo, ha fatto il punto sulle possibili entrate e cessioni del Milan in questo mercato di gennaio

Intervenuto durante il telegiornale di 'SportMediaset', Claudio Raimondi ha parlato del mercato del Milan. Queste le parole del giornalista: "Il Milan lavora per Tanganga del Tottenham, che Conte lo utilizza poco. Paratici, general manager del club inglese, darà una risposta al Milan nel weekend. Non è l'unica opzione che la dirigenza rossonera ha fra le sue carte. È vicino il riscatto per una cifra di 4-5 milioni di euro, Pellegri, per poi girarlo in prestito al Torino. Dopo Pobega, un altro affare fra queste due squadre. Chissà che così facendo non si ammorbidisca Juric che non vuole lasciare Bremer che interessa al Milan". Milan, le top news di oggi: proposto Caleta-Car. Ultime su Pellegri.