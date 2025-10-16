Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Pulisic ancora problemi. Mercato Milan a gennaio occhio a Kim

CALCIOMERCATO MILAN

Pulisic ancora problemi. Mercato Milan a gennaio occhio a Kim

Pulisic ancora problemi. Mercato Milan a gennaio occhio a Kim
Le voci sul mercato di gennaio e i problemi per Pulisic: il nostro Stefano Bressi parla delle ultime novità in casa Milan. Guarda il video di Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Non sarà oggi la giornata della verità per Christian Pulisic. Dopo la lesione per Saelemaekers che dovrebbe saltare Milan-Fiorentina, durante l'amichevole USA-Australia si è fermato anche l'attaccante rossonero Pulisic. "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale", ha detto il commissario tecnico degli USA Pochettino dopo la partita (fonte Prosoccerwire). "Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla". Per l'esterno ci sono stati altri problemi.

Sul mercato il Milan si potrebbe muovere tanto anche a gennaio. Un ruolo che infatti il club potrebbe rinforzare è quello della difesa. Non tanto per i risultati che finora sono ottimi con Allegri, ma per le alternative. Se Odogu è il piano per il futuro e De Winter il cambio ad oggi dei braccetti, non c'è nessuno che dia fiato a Matteo Gabbia. Un profilo d'esperienza potrebbe essere quello di Kim del Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pellegatti: "Stadio importante o per una cessione o per nuovi investitori. Il fulcro del Milan ...">>>

Qui le ultime novità sugli infortuni e sul calciomercato dal video 'YouTube' del nostro Stefano Bressi.

Leggi anche
Milan, addio a Vlahovic? Destinazione estero, ecco chi c’è sulle sue tracce. Lui …
Milan, un attaccante nel calciomercato di gennaio: rossoneri tra due fuochi ben diversi tra loro

© RIPRODUZIONE RISERVATA