Pulisic ancora problemi. Mercato Milan a gennaio occhio a Kim

Qui le ultime novità sugli infortuni e sul calciomercato dal video 'YouTube' del nostro Stefano Bressi.
Non sarà oggi la giornata della verità per Christian Pulisic. Dopo la lesione per Saelemaekers che dovrebbe saltare Milan-Fiorentina, durante l'amichevole USA-Australia si è fermato anche l'attaccante rossonero Pulisic. "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale", ha detto il commissario tecnico degli USA Pochettino dopo la partita (fonte Prosoccerwire). "Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla". Per l'esterno ci sono stati altri problemi.
Sul mercato il Milan si potrebbe muovere tanto anche a gennaio. Un ruolo che infatti il club potrebbe rinforzare è quello della difesa. Non tanto per i risultati che finora sono ottimi con Allegri, ma per le alternative. Se Odogu è il piano per il futuro e De Winter il cambio ad oggi dei braccetti, non c'è nessuno che dia fiato a Matteo Gabbia. Un profilo d'esperienza potrebbe essere quello di Kim del Bayern Monaco.
