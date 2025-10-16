Pulisic ancora problemi. Mercato Milan a gennaio occhio a Kim

Non sarà oggi la giornata della verità per Christian Pulisic. Dopo la lesione per Saelemaekers che dovrebbe saltare Milan-Fiorentina, durante l'amichevole USA-Australia si è fermato anche l'attaccante rossonero Pulisic. "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale", ha detto il commissario tecnico degli USA Pochettino dopo la partita (fonte Prosoccerwire). "Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla". Per l'esterno ci sono stati altri problemi.