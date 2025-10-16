Nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, prima di sborsare 37 milioni di euro più bonus per strappare al Chelsea il '9 atipico' Christopher Nkunku , il Milan era stato - a lungo - sulle tracce di Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo, classe 2000 , è infatti in scadenza di contratto con la Juventus e costituiva la prima scelta dell'allenatore Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto d'attacco.

Calciomercato Milan, sembra chiudersi la strada per Vlahovic

Il matrimonio tra Vlahovic e il Milan, poi, non si è concretizzato: un po' perché il club ha ritenuto troppo elevato lo stipendio da elargire all'ex centravanti della Fiorentina (alla Juve guadagna, tra parte fissa e bonus, ben 12 milioni di euro in questa stagione ...) e un po' perché lo stesso Dusan ha ritenuto opportuno restare a Torino. Non tagliando nulla dal proprio ingaggio, ma giocandosi il posto da titolare alla corte di Igor Tudor con Jonathan David e Loïs Openda.