Ora, a quanto pare, le possibilità che Vlahovic possa approdare al Milan nelle prossime sessioni di calciomercato (che sia la finestra dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026 o la seguente, quella estiva) sembrano affievolirsi ulteriormente. Sul bomber serbo, che ha avuto un discreto avvio nella nuova annata con la Juventus, ci sono, infatti, in particolare due top club europei. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola.
Il Barça lo vuole al posto di Lewandowski; il Bayern come vice Kane—
Uno è il Barcellona, l'altro è il Bayern Monaco. In Catalogna cercano un sostituto di Robert Lewandowski, che non rinnoverà il suo contatto e andrà via a parametro zero. Per il quotidiano torinese, Vlahovic figurerebbe nella 'short-list' del Barça per rimpiazzare il polacco. Il direttore sportivo del Barcellona, l'ex fantasista Deco, ha incontrato l'agente di Vlahovic, Darko Ristic, già ad agosto e non sono esclusi ulteriori approcci nelle prossime settimane.
Il Bayern Monaco, invece, intende prendere una punta di spessore nel ruolo di vice di Harry Kane, visto che l'inglese dovrebbe restare oltre il 2026 (quando entrerà in vigore una clausola risolutoria di 65 milioni di euro valida soltanto per un suo ritorno al Tottenham) e rinnovare. Tale scenario, però, sembrerebbe non solleticare troppo Vlahovic. Futuro sulle ramblas, quindi, per il serbo? Secondo 'Tuttosport', la sua destinazione sarà l'estero. Con buona pace di Milan e Inter, che pure ha tentato un sondaggio.
