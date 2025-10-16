Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, addio a Vlahovic? Destinazione estero, ecco chi c’è sulle sue tracce. Lui …

Milan, Vlahovic rischia di sfumare definitivamente: due top club europei sul serbo
Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus al termine di questa stagione e a lungo obiettivo del Milan nell'ultimo calciomercato estivo, sembra allontanarsi dal vestire la maglia rossonera. Ecco il motivo
Daniele Triolo 

Nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, prima di sborsare 37 milioni di euro più bonus per strappare al Chelsea il '9 atipico' Christopher Nkunku, il Milan era stato - a lungo - sulle tracce di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, classe 2000, è infatti in scadenza di contratto con la Juventus e costituiva la prima scelta dell'allenatore Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto d'attacco.

Calciomercato Milan, sembra chiudersi la strada per Vlahovic

Il matrimonio tra Vlahovic e il Milan, poi, non si è concretizzato: un po' perché il club ha ritenuto troppo elevato lo stipendio da elargire all'ex centravanti della Fiorentina (alla Juve guadagna, tra parte fissa e bonus, ben 12 milioni di euro in questa stagione ...) e un po' perché lo stesso Dusan ha ritenuto opportuno restare a Torino. Non tagliando nulla dal proprio ingaggio, ma giocandosi il posto da titolare alla corte di Igor Tudor con Jonathan David e Loïs Openda.

Ora, a quanto pare, le possibilità che Vlahovic possa approdare al Milan nelle prossime sessioni di calciomercato (che sia la finestra dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026 o la seguente, quella estiva) sembrano affievolirsi ulteriormente. Sul bomber serbo, che ha avuto un discreto avvio nella nuova annata con la Juventus, ci sono, infatti, in particolare due top club europei. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola.

Il Barça lo vuole al posto di Lewandowski; il Bayern come vice Kane

—  

Uno è il Barcellona, l'altro è il Bayern Monaco. In Catalogna cercano un sostituto di Robert Lewandowski, che non rinnoverà il suo contatto e andrà via a parametro zero. Per il quotidiano torinese, Vlahovic figurerebbe nella 'short-list' del Barça per rimpiazzare il polacco. Il direttore sportivo del Barcellona, l'ex fantasista Deco, ha incontrato l'agente di Vlahovic, Darko Ristic, già ad agosto e non sono esclusi ulteriori approcci nelle prossime settimane.

Il Bayern Monaco, invece, intende prendere una punta di spessore nel ruolo di vice di Harry Kane, visto che l'inglese dovrebbe restare oltre il 2026 (quando entrerà in vigore una clausola risolutoria di 65 milioni di euro valida soltanto per un suo ritorno al Tottenham) e rinnovare. Tale scenario, però, sembrerebbe non solleticare troppo Vlahovic. Futuro sulle ramblas, quindi, per il serbo? Secondo 'Tuttosport', la sua destinazione sarà l'estero. Con buona pace di Milan e Inter, che pure ha tentato un sondaggio.

