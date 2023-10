Pippo Inzaghi torna in Serie A: nuovo allenatore della Salernitana

Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra. LEGGI ANCHE: Milan, Maignan squalificato per una giornata. Quante polemiche inutili

