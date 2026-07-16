Ex Milan, Allegri si presenta al Napoli e si emoziona: ecco perché

Il Milan continua a lavorare sul mercato e, tra i ruoli che necessitano di più attenzione, rientra anche la posizione di esterno sinistro. La fascia è attualmente occupata da Bartesaghi ed Estupinan, che sembra però in uscita (registrando il forte interesse da parte dell'Aston Villa).

Secondo Carlo Pellegatti, un nuovo nome starebbe emergendo per la fascia sinistra rossonera: si tratta di Dayann Methalie, terzino sinistro classe 2006 del Tolosa. Il giornalista rossonero, sul proprio canale YouTube, ha descritto il francese come un giocatore potente, dal gran fisico e irruente sulla fascia, arrivando ad un paragone illustre: "Ricorda il giovane Theo Hernandez". Parole che, in casa Milan, fanno inevitabilmente drizzare le orecchie.

Chi è Dayann Methalie?

Nato il 15 febbraio 2006 a Tolosa, Methalie è un prodotto del settore giovanile del club rosa-viola, dove è entrato a soli 9 anni. Ha scalato tutte le categorie giovanili fino a debuttare in prima squadra in Ligue 1 il 16 agosto 2025, nella vittoria per 1-0 contro il Nizza: aveva appena 19 anni e 182 giorni.

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Alto 1,88 metri, mancino, ricopre il ruolo di terzino o esterno sinistro con grande naturalezza. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 27 presenze in Ligue 1, 22 da titolare, per un totale di circa 1900 minuti: numeri da titolare inamovibile, non da semplice alternativa. In termini realizzativi ha siglato 2 gol e 2 assist, chiudendo la stagione con ben 9 cartellini gialli, indice di una fisicità e un'aggressività che, se canalizzate, possono diventare un'arma.

Nonostante la propria fisicità, l'esterno francese fa della velocità una delle sue caratteristiche principali: in questa stagione ha raggiunto i 36.2 km/h come velocità massima, percorrendo in media ben 10km a partita: un giocatore instancabile e pronto a sacrificarsi in entrambe le fasi.

Quanto costa e la concorrenza

Methalie ha firmato un nuovo contratto con il Tolosa fino al 2030 nell'ottobre 2025. Il suo valore su Transfermarkt è di 18 milioni ma il club francese lo valuta intorno ai 25 milioni di euro e su di lui ci sarebbe il forte interesse di Sunderland e Bayern Leverkusen. Il Milan, se decidesse di affondare il colpo, dovrà quindi mettere sul piatto una cifra importante per un ragazzo che, nonostante l'età, si è già rivelato uno dei prospetti più interessanti della Ligue 1, rendendosi più volte protagonista di grandi prestazioni.