Pedullà: “Il Milan farà un’offerta per Zaniolo. Su De Ketelaere e Sanches…”

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, il Milan farà un'offerta alla Roma per Nicolò Zaniolo. Sul calciatore, riporta il giornalista, c'è anche la Juventus. Inoltre resta in quota anche il nome di Charles De Ketelaere del Club Brugge, mentre Renato Sanches aspetterebbe solo il via libera per il trasferimento nella squadra allenata da Stefano Pioli. Milan, le top news di oggi: Botman, Sanches e novità sullo stadio