Il match fra Milan e Roma rischia di diventare decisivo per Paulo Fonseca. La posizione del tecnico rossonero non è mai stata così a rischio

Continuano i rumors che vorrebbero Paulo Fonseca sempre più a rischio esonero. A pochi minuti dall'inizio del match fra Milan e Roma, la posizione del tecnico portoghese traballa come non mai. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sul suo profilo Twitter, i dirigenti rossoneri attenderebbero proprio la sfida di questa sera per la decisione definitiva.