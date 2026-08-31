La Lega Serie A ha ufficializzato una variazione strategica nei palinsesti televisivi e degli anticipi e posticipi per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A seguito della pubblicazione dei calendari delle competizioni UEFA, il turno in programma dal 11 al 14 settembre prossimo è stato rimodellato. La decisione incide direttamente sul Milan di Rúben Amorim, la cui sfida esterna contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma ha subìto una netta modifica di data e orario.

Il nuovo orario di Lazio-Milan: la variazione ufficiale della Lega Serie A

La spinta europea: il debutto in Europa League a San Siro

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Il quadro completo dei posticipi: come cambiano Juventus, Roma e Inter