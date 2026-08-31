La Lega Serie A anticipa la sfida dell'Olimpico a sabato 12 settembre alle 18:00 su DAZN. Rúben Amorim respira in vista del debutto europeo a San Siro
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La Lega Serie A ha ufficializzato una variazione strategica nei palinsesti televisivi e degli anticipi e posticipi per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A seguito della pubblicazione dei calendari delle competizioni UEFA, il turno in programma dal 11 al 14 settembre prossimo è stato rimodellato. La decisione incide direttamente sul Milan di Rúben Amorim, la cui sfida esterna contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma ha subìto una netta modifica di data e orario.
Il nuovo orario di Lazio-Milan: la variazione ufficiale della Lega Serie ALa partita tra Lazio e Milan, inizialmente calendarizzata per domenica 13 settembre alle ore 20:45, è stata ufficialmente anticipata a sabato 12 settembre alle ore 18:00. Il match, che sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, consentirà ai rossoneri di beneficiare di ore preziose di riposo. La variazione è stata comunicata dall'organo calcistico nazionale tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web istituzionale, definendo la griglia del weekend.
La spinta europea: il debutto in Europa League a San SiroQuesto anticipo al sabato rappresenta un'ottima notizia per la pianificazione di Rúben Amorim. Spostando la gara contro i biancocelesti di ventiquattr'ore, il Milan avrà a disposizione quattro giorni pieni per preparare al meglio il debutto casalingo nella nuova League Phase di Europa League. L'esordio internazionale del Diavolo è infatti fissato per mercoledì 16 settembre alle ore 21:00 sul prato di San Siro contro il Benfica, un appuntamento cruciale per la stagione europea del club.
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Il quadro completo dei posticipi: come cambiano Juventus, Roma e InterIl comunicato della Lega Serie A non ha modificato soltanto l'impegno dei rossoneri, ma ha ridisegnato l'intero programma per tutelare le squadre italiane impegnate nelle coppe. La Juventus giocherà il suo match domenica 13 settembre, mentre gli impegni di Como e Roma sono slittati ufficialmente a lunedì 14 settembre per garantire il corretto recupero atletico. Nessuna variazione di rilievo, invece, per l'Inter, che mantiene inalterato il proprio slot originario di campionato.
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