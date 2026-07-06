La questione Modric al Milan è ancora aperta. Dopo una sola stagione in rossonero, il futuro del centrocampista croato è in bilico: l'annata si è conclusa sicuramente nel peggiore dei modi, con un girone di ritorno horror e la mancata qualificazione in Champions League. Tutto sembrava portare ad una conferma del fuoriclasse in rossonero per un'altra stagione, coronando il sogno di calcare i più importanti palcoscenici europei con la maglia del Milan, ma il destino ha giocato un brutto scherzo a Luka ed ai tifosi, rimettendo tutto in discussione.

La decisione finale di Modric era attesa una volta concluso il suo percorso ai Mondiali e quel momento è ormai arrivato: con l'eliminazione della sua Croazia nei sedicesimi di finale, è ora per il numero 10 croato di decidere cosa fare del proprio futuro.

Come riportato dal Corriere dello Sport nell'edizione odierna, la sua decisione arriverà presto e le sensazioni sembrano essere positive. Nell'ambiente rossonero si sono mossi quasi tutti per cercare di convincerlo, a partire da Ruben Amorim: il tecnico portoghese lo ha contattato personalmente, ribadendo la speranza di poter contare su di lui per il nuovo Milan. Sono previsti ulteriori colloqui tra ai due, volti a stabilire il ruolo di Modric in questo progetto: l'intenzione è utilizzarlo con più parsimonia, dovendo disputare molte più gare stagionali a causa dell'impegno in Europa League. Oltre al nuovo allenatore, anche il proprietario rossonero Cardinale è intervenuto nella questione, contattando personalmente il fuoriclasse croato e rassicurandolo sull'ambizione del progetto.

Modric ha ormai 41 anni e inevitabilmente non potrà garantire la stessa continuità di cui il Milan ha potuto godere nella scorsa stagione. Nel nuovo ciclo, ricoprirebbe un ruolo importante sia in campo, seppur con meno minutaggio, sia nello spogliatoio come Leader della squadra.

Chi giocherà a centrocampo?

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

A prescindere dalla decisione di Modric, a centrocampo. Con un piede fuori da Milanello ci sono Bennacer e Bondo, esuberi che dovranno trovare una nuova collocazione, oltre a Fofana e Loftus Cheek: il primo ha attirato l'interesse di Club inglesi, ma entrambi hanno le valige pronte.Il Milan sembra invece puntare sui due giovani acquisti della passata stagione, Ricci e Jashari, che avranno inevitabilmente più spazio anche se Modric dovesse decidere di rimanere, facendo un passo indietro. Potrebbero poi arrivare volti nuovi, con voci che legano i rossoneri a Marc Casadó, ma è troppo presto per parlarne: molto passerà anche dalla decisione del croato, che lascia tutti i rossoneri con il fiato sospeso.