Milan-Zirkzee, il suo agente è a Milano! Intanto si aprono le porte arabe…

Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna sulle ultime notizie legate al calciomercato del Milan e la trattativa per Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna. Una notizia dell'ultima ora, infatti, parla della presenza di Kia Joorabchian, agente del giocatore olandese, proprio a Milano. Sarà per discutere dell'affare o magari per altro? Se vuoi scoprirlo clicca sul video qui sotto!