Milan, un club di Serie A aveva provato ad acquistare Maignan | News

Secondo le ultime indiscrezioni, un club di Serie A aveva provato ad acquistare il nuovo portiere del Milan Maignan: ecco di chi si tratta

Mike Maignan è il nuovo portiere del Milan. Arrivato per sostituire Gianluigi Donnarumma, trasferitosi al PSG, l'ex Lille è stato acquistato per 15 milioni di euro. Il francese ha raggiunto il gruppo allenato da Stefano Pioli dopo aver terminato le vacanze e venerdì sarà protagonista nella conferenza stampa di presentazione. Stando a quanto riportano i colleghi di 'calciomercato.com', un altro club di Serie A avrebbe provato ad acquistare il classe '95. Si tratta della Roma di José Mourinho, società che aveva bisogno di un rinforzo tra i pali in quanto gli acquisti di Olsen prima e Pau Lopez dopo non hanno dato la giusta sicurezza di cui i giallorossi necessitavano. Una volta sfumato Maignan, i capitolini hanno chiuso per Rui Patricio del Wolverhampton.