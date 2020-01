Milan Top News: rossoneri subito a lavoro a Milanello, Piatek in uscita?

ULTIME NEWS MILAN – Neanche il tempo di gioire per la terza vittoria consecutiva, che il Milan è tornato in campo per preparare il match di Coppa Italia contro il Torino (ecco le immagini). Una sfida in cui possono ritrovare la titolarità sia Krzysztof Piatek che Mateo Musacchio.

CALCIOMERCATO MILAN – Oggi è andato in scena un incontro tra Krzysztof Piatek e la dirigenza del Milan: si accelera per la cessione del polacco? In uscita ci sono da monitorare anche le situazioni legate a Jesus Suso e Ricardo Rodriguez. Qualora lo svizzero dovesse partire i rossoneri hanno già pronto il sostituto: si tratta di Robinson del Wigan.

