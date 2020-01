Calciomercato Milan – Si sblocca la cessione di Ricardo Rodriguez

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembrano finalmente arrivare delle novità importanti su Ricardo Rodriguez. Dopo lo stop imposto nei giorni scorsi per motivi di fair play finanziario, ieri la federcalcio turca ha sbloccato il mercato in entrata del Fenerbahce.

A questo punto il Milan e il club turco torneranno a parlare nelle prossime ore, ma l’operazione dovrebbe essere in dirittura d’arrivo, anche perchè è stata già avallata dallo stesso calciatore. L’offerta è sempre la stessa: prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro. Intanto Rebic sta trascinando il Milan, continua a leggere >>>

