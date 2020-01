Verso Milan-Torino, le scelte di Pioli: Musacchio in vantaggio su Kjaer

VERSO TORINO-MILAN – In vista della gara di martedì contro il Torino, il tecnico rossonero Stefano Pioli farà alcuni cambi di formazione. Mateo Musacchio è pronto a tornare titolare dopo la panchina contro il Brescia di ieri sera. L’argentino giocherà al fianco di Romagnoli con Kjaer che scalerà in panchina. La difesa sarà completata da Theo Hernandez e Conti, con l’acciaccato Calabria ancora in dubbio. Ecco il report dell’allenamento di oggi a Milanello>>>

