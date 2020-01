Calciomercato Milan – Vicino Robinson del Wigan: ecco chi è

CALCIOMERCATO MILAN – Ricardo Rodríguez è ormai ad un passo dal trasferimento al Fenerbahce in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. Il tutto è stato agevolato in qualche modo dalla partenza di Victor Moses accasatosi all’Inter nei giorni scorsi. I dirigenti rossoneri non hanno perso tempo e hanno già individuato in Antonee Robinson del Wigan il successore del terzino mancino svizzero. Ma scopriamo insieme di chi si tratta nello specifico.

Robinson è un calciatore statunitense, ma nato in Inghilterra e, pertanto, è in possesso del doppio passaporto: dal 2008 al 2015 ha svolto la trafila delle giovanili nell’Academy dell’Everton, quindi si è trasferito in prestito prima al Bolton Wanderers (stagione 2017-2018), e, successivamente, proprio al Wigan (2018-2019), club che lo ha riscattato la scorsa estate.

26 presenze nell’intera, passata stagione con i ‘Latics‘, già 27 (con una rete) in quella attuale: Robinson, mancino puro, gioca nella Nazionale americana, con la quale ha esordito il 28 maggio 2018, in occasione dell’amichevole vinta per 3-0 dagli U.S.A. contro la Bolivia e con cui ha già totalizzato 7 gettoni.

Alto 183 centimetri, e legato al Wigan da un contratto fino al 30 giugno 2022, Robinson potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Sfuma definitivamente Dani Olmo: ecco dove è andato>>>

