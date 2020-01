Verso Milan-Torino, le scelte di Pioli: chance per Piatek?

VERSO MILAN-TORINO – In vista della gara di martedì sera contro il Torino, Stefano Pioli potrebbe dare una nuova chance dal 1′ a Krzysztof Piatek. Il centravanti, nonostante le dichiarazioni del padre di ieri, potrebbe restare e giocarsi le sue carte nonostante dopo l’arrivo di Ibrahimovic abbia perso il posto da titolare. Contro i granata lo svedese potrebbe rifiatare così come accaduto contro la SPAL 10 giorni fa. A quel punto il Pistolero potrebbe avere un’importante occasione per recuperare punti nelle gerarchie del tecnico emiliano. Intanto, ecco le cifre di Dani Olmo al Lipsia>>>

