Calciomercato Milan – Incontro in corso con l’agente di Piatek

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ è in corso un colloquio tra la dirigenza del Milan e l’agente di Krzysztof Piatek. Avevano fatto il giro del mondo le parole del padre che era stato chiarissimo sul suo futuro. A quanto pare non c’è stato bisogno di aspettare molto per avere ulteriori novità. Il polacco non è contento per le continue panchine inanellate in campionato dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Stefano Pioli gli sta preferendo sempre lo svedese e questa situazione sembra stargli più che stretta, considerando anche l’Europeo che si giocherà a giugno.

Sono attesi aggiornamenti, ma la posizione del Milan non cambia: Per Piatek i rossoneri continuano a chiedere 30 milioni, niente prestiti. L’avventura dell’ex Genoa può quindi davvero terminare dopo un solo anno. Intanto il Milan continua a seguire con forte interesse un giovane talento del Benfica, continua a leggere >>>

