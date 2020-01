Calciomercato Milan – Forte interesse per Florentino Luis

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il mercato del Milan ruota intorno a Lucas Paqueta e Jesus Suso. Sul brasiliano c’è il Psg, mentre sullo spagnolo c’è da segnalare il forte interesse del Siviglia, che potrebbe affondare nelle prossime ore.

In caso di cessione di uno dei due, il Milan potrebbe decidere di acquistare Florentino Luis, centrocampista del Benfica. Stando a quanto scritto dalla stampa portoghese, Maldini e Boban vorrebbero il calciatore in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto, cioè la stessa formula con cui il Tottenham ha preso Gedson Fernandes. Vedremo se il club lusitano lascerà partire questo giovane talento, che interessa a diverse squadre. Intanto Raiola parla del possibile trasferimento di Donnarumma alla Juventus. Ecco il video >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android