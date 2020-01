Raiola: “Se Donnarumma piace alla Juve? Che domanda del ca… (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Mino Raiola, nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sportitalia, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e dell’ipotesi che il portiere che possa trasferirsi alla Juventus.

“Aspetto ancora le scuse di quei tifosi che mi hanno offeso e minacciato perché poi le cose sono andate come dicevo io. – dice Raiola – Andiamo avanti per gli altri due anni. Non voglio creare alcun tipo di polverone. Se piace alla Juventus? E’ una domanda del ca… Donnarumma piace a tutto il mondo, non solo alla Juve”. Ecco il video.

IL RISCHIO CHE PERO POSSA ANDARE ALLA JUVENTUS E’ CONCRETO, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android