Calciomercato Milan – Donnarumma rischia di finire alla Juventus

CALCIOMERCATO MILAN – Sempre più strepitoso. Gianluigi Donnarumma ha salvato il Milan a Brescia con quattro interventi strepitosi, ma il suo futuro continua a essere incerto.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera, l’estremo difensore è nel mirino della Juventus. E’ vero che Szczesny sta vivendo stagioni da protagonista, ma Donnarumma ha 9 anni in meno, e il contratto in scadenza nel 2021 rappresenta una ghiotta opportunità da sfruttare. La sensazione è che il club bianconero stia studiando attentamente la situazione, in attesa di sferrare il colpo decisivo. A proposito di Donnarumma, ha parlato anche Mino Raiola, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android