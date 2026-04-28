Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di ' Pianeta Milan ', il nostro Stefano Bressi fa il punto sulle ultime notizie di calciomercato del Diavolo. I tre principali argomenti del giorno sono il budget previsto per la prossima estate , le richieste per il rinnovo di Luka Modric e la trattativa per Mario Gila della Lazio .

Partendo da quest'ultimo nome e dalle parole di Matteo Moretto sulle richieste di stipendio dello spagnolo, Stefano Bressi fa notare che attualmente guadagna 1,1 milione di euro alla Lazio. La richiesta di 4 milioni appare quindi difficilmente realizzabile per i rossoneri. Che ci sia qualcosa sotto per allontanare Gila dal Milan? Ora gli altri due temi, strettamente legati tra di loro. Tra le richieste di Luka Modric per rinnovare, infatti, c'è anche quella di vedere un Milan competitivo nella prossima stagione, oltre che la conferma di Allegri e la Champions League. Per costruire una rosa di alto livello, però, sono necessari diversi colpi dal prossimo calciomercato e quindi serve un budget importante. Secondo quanto riferito in giornata da Carlo Pellegatti, giornalista vicino al mondo Milan, la cifra dovrebbe essere intorno ai 30 milioni di euro. Ai quali poi vanno aggiunti i proventi che arriveranno dalle cessioni. Senza dimenticare che ci sono diversi parametri zero di livello che possono contribuire a migliorare sensibilmente la rosa rossonera.