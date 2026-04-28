Milan, parla Pellegatti — "Incomincio ad avere notizie sul budget del Milan e sinceramente non è un budget che mi entusiasma. Si parla di un budget intorno ai 30 milioni di euro, che sono i soldi che dovrebbero arrivare dalla Champions League. A questa cifra andranno aggiunte poi le cessioni. La filosofia di questo Milan è far girare i soldi, c'è sempre movimento sul mercato, non c'è mai un mercato con due o tre ritocchi. Da quello che mi dicono il budget da 30 milioni non è una notizia che mi fa impazzire."

Se il budget effettivo risulterà essere questo, indubbiamente verranno fatte delle cessioni importanti. Il problema principale, però, ricade sempre sulla scelta dei giocatori...

"Facciamo due conti: arriva Gila per una cifra tra i 20 e i 35 milioni, sto molto largo. Arriva Sorloth perchè arriva un attaccante. Sorloth diciamo 3-35 milioni, dunque già con questi due saremmo già fuori dal budget. "

Al Milan servono diversi rinforzi: almeno due centrali, un altro centrocampista e un paio di attaccanti (uno titolare, e una riserva). I rossoneri, con la possibile partecipazione alla prossima Champions League, non possono di certo ritrovarsi con la rosa corta: oltre a queste due competizioni, ci sarà anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Il giornalista sportivo, successivamente, ha voluto parlare di un nome che, negli ultimi giorni, sta orbitando in ottica rossonera: stiamo parlando di Gonçalo Ramos, attaccante classe 2001 del Paris Saint-Germain. Il calciatore portoghese, con 6 gol e 1 assist in 27 partite, sarebbe stato proposto da Mendes stesso:

"Il procuratore Mendes ha proposto al Milan Gonçalo Ramos che costa 30-35 milioni. Serve rinforzare la rosa per andare in Champions e non bisogna andarci solo per partecipare. Quando si indossa la maglia del Milan ci sono degli obblighi tassativi, altrimenti meglio non andare per andare a fare figure come perdere contro la Dinamo Zagabria o essere eliminati dal Feyenoord. Se il budget è 30 milioni più le cessioni non si andrà tanto lontano"