Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', l’offerta prevede un contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione, più 2 milioni di bonus. Una proposta significativa, che il tedesco sembra apprezzare.
Il nodo economico: premio alla firma e commissioni—
L’operazione, però, non è ancora chiusa. Nei trasferimenti a parametro zero il vero ostacolo spesso non è l’ingaggio, ma i costi di commissione. Stando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', per Goretzka sarebbero richiesti 10 milioni di euro di premio alla firma e un'indennizzo rilevante per la ROOF, l’agenzia che cura i suoi interessi.
L’amministratore delegato Giorgio Furlani sta lavorando per ridurre l’impatto economico complessivo dell’affare. L’obiettivo è abbassare il signing bonus a circa 5 milioni, dimezzando la cifra rendendo l’operazione sostenibile all’interno dei parametri finanziari del club. Per aggiudicarsi le prestazioni di Goretzka sarà fondamentale trovare l’intesa definitiva sui dettagli.
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