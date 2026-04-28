Calciomercato Milan: Leon Goretzka ha aperto al trasferimento, ma ci sono ancora alcuni dettagli da limare. Giorgio Furlani, amministratore delegato del club rossonero, prepara la mossa decisiva

Il Milan accelera per Leon Goretzka e si avvicina all’intesa. Il centrocampista tedesco, in scadenza con il Bayern Monaco e pronto a lasciare la Baviera a parametro zero a luglio, rappresenta una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri, convinto che il classe 1995 sia l’upgrade necessario per alzare il livello in campionato e tornare protagonisti in Champions League.

Pole consolidata: offerta importante sul tavolo

Dopo mesi di contatti, iniziati già a gennaio, il Milan ha consolidato la posizione di vantaggio sulle concorrenti. Su Goretzka si sono mossi club di Premier League e italiane come Juventus e Napoli, ma nelle ultime settimane i rossoneri hanno compiuto i passi in avanti più concreti.