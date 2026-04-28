PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, c’è un ostacolo nella trattativa Goretzka: ecco il piano di Furlani per superarlo

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, c’è un ostacolo nella trattativa Goretzka: ecco il piano di Furlani per superarlo

Leon Goretzka, obiettivo calciomercato AC Milan
Calciomercato Milan: Leon Goretzka ha aperto al trasferimento, ma ci sono ancora alcuni dettagli da limare. Giorgio Furlani, amministratore delegato del club rossonero, prepara la mossa decisiva
Redazione PM

Il Milan accelera per Leon Goretzka e si avvicina all’intesa. Il centrocampista tedesco, in scadenza con il Bayern Monaco e pronto a lasciare la Baviera a parametro zero a luglio, rappresenta una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri, convinto che il classe 1995 sia l’upgrade necessario per alzare il livello in campionato e tornare protagonisti in Champions League.

Pole consolidata: offerta importante sul tavolo

—  

Dopo mesi di contatti, iniziati già a gennaio, il Milan ha consolidato la posizione di vantaggio sulle concorrenti. Su Goretzka si sono mossi club di Premier League e italiane come Juventus e Napoli, ma nelle ultime settimane i rossoneri hanno compiuto i passi in avanti più concreti.

LEGGI ANCHE

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', l’offerta prevede un contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione, più 2 milioni di bonus. Una proposta significativa, che il tedesco sembra apprezzare.

Il nodo economico: premio alla firma e commissioni

—  

L’operazione, però, non è ancora chiusa. Nei trasferimenti a parametro zero il vero ostacolo spesso non è l’ingaggio, ma i costi di commissione. Stando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', per Goretzka sarebbero richiesti 10 milioni di euro di premio alla firma e un'indennizzo rilevante per la ROOF, l’agenzia che cura i suoi interessi.

L’amministratore delegato Giorgio Furlani sta lavorando per ridurre l’impatto economico complessivo dell’affare. L’obiettivo è abbassare il signing bonus a circa 5 milioni, dimezzando la cifra rendendo l’operazione sostenibile all’interno dei parametri finanziari del club. Per aggiudicarsi le prestazioni di Goretzka sarà fondamentale trovare l’intesa definitiva sui dettagli.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Aké possibilità concreta. Romano: “Sta valutando l’addio al...
Milan 2026/2027, chi vendere e chi tenere: la stima degli incassi provenienti dalle cessioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA